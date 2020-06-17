СМИ: Победитель ЛЧ-2019/20 определится по итогам «Финала восьми» в Лиссабоне

Розыгрыш Лиги чемпионов-2019/20 по футболу будет завершён в формате «Финала восьми» в Лиссабоне.

Как сообщает L’Equipe, жеребьёвка этой стадии пройдет 10 июля. Матчи запланированы на 12—23 августа. Предполагается, что в «Финале восьми» выступят восемь клубов, преодолевших стадию 1/8 финала. Пока что известны четыре участника решающей пульки: французский «Пари Сен-Жермен», итальянская «Аталанта», мадридский «Атлетико» и немецкий «Лейпциг». В других парах победители еще не выявлены.

Официального подтверждения информации об организации «Финала восьми» пока нет.

Ранее сообщалось, что стал известен арбитр матча ЦСКА — «Зенит» в РПЛ.