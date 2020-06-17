Стал известен арбитр матча ЦСКА — «Зенит» в РПЛ

Футбольный судья Сергей Иванов из Ростова-на-Дону будет обслуживать матч между ЦСКА и «Зенитом» в Москве в 23-м туре Российской премьер-лиги.

Игра запланирована на субботу, 20 июня.

«Арсенал» и «Спартак», которые в тот же день сыграют в Туле, рассудит москвич Евгений Турбин, сообщает сайт РПЛ. В одной из центральных встреч тура 21 июня встретятся «Краснодар» и «Динамо». На эту игру назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на критику экс-защитника команды Виталия Дьякова.