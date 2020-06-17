Кобелев ответил на критику экс-футболиста «Динамо» Дьякова

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на критику экс-защитника команды Виталия Дьякова.

«Я не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова. Он видит всё со своей колокольни, на самом деле всё было по-другому. Жизнь-то расставляет по местам», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

Он подчеркнул, что игрок может говорить всё что угодно, но он сам не будет вступать в разбирательства с ним.

Дьяков провёл за «Динамо» 23 матча с 2015 по 2017 год, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Дьяков рассказал, как Кобелев пришёл на место Станислава Черчесова в «Динамо».