Дьяков рассказал, как Кобелев пришёл на место Черчесова в «Динамо»

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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков вспомнил, как Андрей Кобелев сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера бело-голубых.
Дьяков рассказал, как Кобелев пришёл на место Черчесова в «Динамо»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Когда Кобелев стал спортивным директором «Динамо», то Черчесову уже всё было ясно? Это 100%. Сколько Кобелев был спортивным директором? 11 дней? Всем всё было понятно», — цитирует игрока «Чемпионат».

Он также отметил, что увольнение Черчесова и назначение Кобелева повлияло и на его будущее в команде.

«Через пять минут пришёл Кобелев: «Ты с другим тренером и президентом заходил, тебя в команде не будет». Говорю: «Ну вообще шикарно», — рассказал Дьяков.

Дьяков провёл за «Динамо» 23 матча с 2015 по 2017 год, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Дьяков рассказал, как относится к понижению зарплаты.

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