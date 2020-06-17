Дьяков рассказал, как Кобелев пришёл на место Черчесова в «Динамо»
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- РИА Новости
«Когда Кобелев стал спортивным директором «Динамо», то Черчесову уже всё было ясно? Это 100%. Сколько Кобелев был спортивным директором? 11 дней? Всем всё было понятно», — цитирует игрока «Чемпионат».
Он также отметил, что увольнение Черчесова и назначение Кобелева повлияло и на его будущее в команде.
«Через пять минут пришёл Кобелев: «Ты с другим тренером и президентом заходил, тебя в команде не будет». Говорю: «Ну вообще шикарно», — рассказал Дьяков.
Дьяков провёл за «Динамо» 23 матча с 2015 по 2017 год, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее Дьяков рассказал, как относится к понижению зарплаты.