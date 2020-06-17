Экс-футболист «Динамо» Дьяков рассказал, как относится к понижению зарплаты

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что многократное понижение зарплаты не является для него проблемой.

«При солидной зарплате ты живёшь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Он отметил, что важно уметь откладывать деньги и заниматься бизнесом, тогда проблем не будет.

«Понятно, что привыкаешь к 7 млн рублей в месяц, но я и на 300 тыс. могу прожить», — добавил Дьяков.

Недавно Дьяков расторг контракт со «Спартаком-2».

Ранее Дьяков рассказал, как игроки «Ростова» получали денежные вознаграждения за успешные результаты с конкурентами клубов, борющихся за чемпионство.