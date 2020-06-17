Экс-футболист «Динамо» Дьяков рассказал, как относится к понижению зарплаты
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- РИА Новости
«При солидной зарплате ты живёшь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил», — цитирует Дьякова «Чемпионат».
Он отметил, что важно уметь откладывать деньги и заниматься бизнесом, тогда проблем не будет.
«Понятно, что привыкаешь к 7 млн рублей в месяц, но я и на 300 тыс. могу прожить», — добавил Дьяков.
Недавно Дьяков расторг контракт со «Спартаком-2».
Ранее Дьяков рассказал, как игроки «Ростова» получали денежные вознаграждения за успешные результаты с конкурентами клубов, борющихся за чемпионство.