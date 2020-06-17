Дьяков: претенденты на чемпионство привозили игрокам «Ростова» мешки денег

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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, как игроки клуба получали денежные вознаграждения за успешные результаты с конкурентами клубов, борющихся за чемпионство.
Дьяков: претенденты на чемпионство привозили игрокам «Ростова» мешки денег
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В «Ростове» с договорными матчами не сталкивался. Нас, наоборот, соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили: «Вот вам, поделите как хотите», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

По его словам, иногда вознаграждение предлагали через руководство клуба, а иногда — через самих игроков. Он подчеркнул, что обычно подобное случалось именно в конце сезона.

Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что СМИ подозревают «Хетафе» и «Вильярреал» в договорном матче.

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