СМИ подозревают «Хетафе» и «Вильярреал» в договорном матче

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Испанские футбольные клубы «Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в проведении договорного матча в мае 2019 года.
СМИ подозревают «Хетафе» и «Вильярреал» в договорном матче
  • Reuters

Как сообщает El Pais, полиция уже провела проверку матча в рамках спецоперации, целью которой было выявление преступной группировки, причастной к организации договорных матчей и ставок на них.

СМИ, в свою очередь, обнаружили запись переговоров экс-футболистов Карлоса Аранды и Пако Эстебана, в которых Аранда предлагал Эстебану связаться с форвардом «Хетафе» Хорхе Молиной для обсуждения точного результата матча. При этом сам Молина опровергает причастность к делу.

Предполагается, что игрокам обеих команд заплатили около €2 млн евро.

Тот матч между «Хетафе» и «Вильярреалом» завершился со счётом 2:2. 

Ранее экс-голкипер «Спартака» рассказал, как во время игры узнал о договорном матче.

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