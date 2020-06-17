Глава АСА рассказал о тестировании бойцов на коронавирус перед турнирами

Президент Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал о том, как бойцов промоушена будут проверять на коронавирус перед турнирами.

«Мы согласовываем протокол безопасности. Согласно ему, все заселяются в один отель. Там никто не живёт, кроме персонала и участников турнира. Все тестируются не менее чем за 48 часов до въезда в отель и в течение проживания. Это не такие большие расходы. Безопасность дороже всего. Это тот минимум, который мы обязаны сделать. У нас есть специальный отдел, который занимается такими вопросами. Они полностью организовывают медицинское обеспечение», — заявил Яценко.

Ранее сообщалось, что турнир ACA 106 будет сдвинут с 11 на 13 июля.