Глава АСА рассказал о тестировании бойцов на коронавирус перед турнирами

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Президент Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал о том, как бойцов промоушена будут проверять на коронавирус перед турнирами.
Глава АСА рассказал о тестировании бойцов на коронавирус перед турнирами
  • Reuters

«Мы согласовываем протокол безопасности. Согласно ему, все заселяются в один отель. Там никто не живёт, кроме персонала и участников турнира. Все тестируются не менее чем за 48 часов до въезда в отель и в течение проживания. Это не такие большие расходы. Безопасность дороже всего. Это тот минимум, который мы обязаны сделать. У нас есть специальный отдел, который занимается такими вопросами. Они полностью организовывают медицинское обеспечение», — заявил Яценко.

Ранее сообщалось, что турнир ACA 106 будет сдвинут с 11 на 13 июля.

 

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