Яценко заявил, что турнир ACA 106 сдвинут на 13 июля

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Президент промоушена по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко заявил, что турнир ACA 106 будет сдвинут с 11 на 13 июля.
Яценко заявил, что турнир ACA 106 сдвинут на 13 июля
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По его словам, событие пройдёт без зрителей. Кроме того, сотрудники СМИ также не смогут присутствовать на турнире.

«Сдвинули турнир с 11 на 13 июля, так как ситуация в регионах нестабильна… Мы планировали проводить турнир в Краснодаре, но берём три запасных региона, так как мероприятие будет в телевизионном формате», — заявил Яценко.

Главным боем ACA 106 станет поединок Артёма Фролова и Ибрагима Магомедова.

Ранее сообщалось, что в ACA планируют провести турнир с участием Емельяненко и Исмаилова со зрителями.

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