В ACA планируют провести турнир с участием Емельяненко и Исмаилова со зрителями

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Президент промоушена по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко заявил, что турнир ACA 107 планируется провести со зрителями.
В ACA планируют провести турнир с участием Емельяненко и Исмаилова со зрителями
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«До последнего планируем, что турнир ACA 107 пройдёт со зрителями. Но будем смотреть по обстоятельствам. Учитывая то, как всё складывается, мы верим, что будут зрители. Может, не при полном зале, но со зрителями. Но переносить дальше его не будем», — сказал Яценко.

Главным событием турнира ACA 107, который состоится 24 июля, будет бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, а также один бой признан несостоявшимся.

Ранее стала известна окончательная дата турнира с участием Александра Емельяненко и Исмаилова.

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