Стала известна окончательная дата турнира с участием Александра Емельяненко и Исмаилова

Президент промоушена по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал о проведении четырёх летних турниров и двух турниров в сентябре.

«Работа не останавливалась во время пандемии, ограничений. Пополнили наш ростер, продолжали подписывать бойцов. Мы готовы стартовать. Объявили проведение четырёх турниров до конца лета, но можем сказать, что в сентябре проведём два мероприятия», — сказал Яценко.

Он также объявил окончательную дату турнира, на котором пройдёт бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

«ACA 107 состоится 24 июля», — добавил Яценко.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения в MMA, ещё один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что американские и бразильские бойцы не выступят до сентября на турнирах ACA.