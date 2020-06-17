Американские и бразильские бойцы не выступят до сентября на турнирах ACA
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«В связи с обстановкой мы перестраховываемся после консультации с Роспотребнадзором. В июле и августе турниры пройдут без участия бойцов некоторых стран. Говоря о нас, это Бразилия и США. Бойцы с берегов Южной и Северной Америки. Получили рекомендации Роспотребнадзора. Раньше сентября они здесь выступать не будут. Мы не расторгаем контракты, ни от кого не отказываемся. В будущем попытаемся компенсировать количество боёв», — сказал Яценко.
Ранее стал известен соперник экс-бойца UFC Магомедова на дебютный поединок в ACA.