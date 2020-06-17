Бой за титул чемпиона ACA в полусреднем весе назначен на 5 сентября
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«Бой Мурад Абдулаев — Али Багов за титул в полусреднем весе пройдёт на турнире 5 сентября», — сказал Яценко.
Он также добавил, что главным боем на турнире 19 сентября может стать поединок между легковесами Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Александром Сарнавским. По словам Яценко, на данный момент ведутся переговоры со спортсменами.
Ранее Яценко заявил, что турнир ACA 106 сдвинут на 13 июля.