Бой за титул чемпиона ACA в полусреднем весе назначен на 5 сентября

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Президент промоушена по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал, когда состоится бой за титул организации в полусреднем весе.
Бой за титул чемпиона ACA в полусреднем весе назначен на 5 сентября
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«Бой Мурад Абдулаев — Али Багов за титул в полусреднем весе пройдёт на турнире 5 сентября», — сказал Яценко.

Он также добавил, что главным боем на турнире 19 сентября может стать поединок между легковесами Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Александром Сарнавским. По словам Яценко, на данный момент ведутся переговоры со спортсменами.

Ранее Яценко заявил, что турнир ACA 106 сдвинут на 13 июля.

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