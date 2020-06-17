Экс-директор «Динамо» сравнил интервью Дьякова с «фантазиями обиженного мальчика»

Бывший юрист «Локомотива» и исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов прокомментировал интервью бывшего защитника московских команд Виталия Дьякова.

«Фантазии обиженного мальчика. Почему он обижен? Вернулся раньше срока из аренды, основной команде был не нужен, отправился в дубль. Если мы говорим про игру за «Л» на груди в 2011 году, то в «Локомотиве» юристы, в принципе, не обсуждали с игроками их зарплаты, не предлагали им играть за значок», — цитирует Кречетова «Чемпионат».

Он отметил, что юристам оглашали уже готовые решения по поводу зарплат игроков, поэтому претензии Дьякова по зарплате в «Локомотиве» должны быть адресованы не ему. Кроме того, Кречетов опроверг слова Дьякова о ситуации с переходом футболиста в турецкий «Сивасспор».

«Ситуация была немного другая: всё решилось в один день, я тогда и не должен был утром находиться на базе, чего он не знал. Я находился на совещании в центральном офисе, в клуб, как и планировал, приехал часа в два. Когда Виталий сказал про самолёт, ему ответили, чтобы подписывал и летел. Дьяков очень переживал, что мы не подпишем со своей стороны, поэтому предпочёл сидеть и ждать. Если он из-за этого опоздал на самолёт, то это было его личным решением», — заявил Кречетов.

Дьяков провёл за «Динамо» 23 матча с 2015 по 2017 год, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. После этого Дьяков перешёл в «Сивасспор», где выступал до 2018 года.

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на критику Дьякова.