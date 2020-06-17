Широков будет работать комментатором на матче ЦСКА — «Зенит»

Стало известно, кто будет комментировать матч 23-го тура между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

Телеканал «Матч ТВ» 19 июня проведёт трансляцию матча, который состоится в 19:00 в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Отмечается, что комментировать игру будут бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Роман Широков, а также Денис Казанский и Нобель Арустамян.

Ведущим студии на стадионе выступит Дмитрий Шнякин, а экспертом в студии — Андрей Аршавин.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что ожидает безголевую ничью в матче ЦСКА и «Зенита».