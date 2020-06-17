Широков будет работать комментатором на матче ЦСКА — «Зенит»

Короткая ссылка
Стало известно, кто будет комментировать матч 23-го тура между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».
Широков будет работать комментатором на матче ЦСКА — «Зенит»
  • Pixabay

Телеканал «Матч ТВ» 19 июня проведёт трансляцию матча, который состоится в 19:00 в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Отмечается, что комментировать игру будут бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Роман Широков, а также Денис Казанский и Нобель Арустамян.

Ведущим студии на стадионе выступит Дмитрий Шнякин, а экспертом в студии — Андрей Аршавин. 

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что ожидает безголевую ничью в матче ЦСКА и «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить