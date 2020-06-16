Игнатьев ожидает безголевой ничьей в матче ЦСКА и «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от центральной встречи 23-то тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом»

«В такой трудной ситуации мы в нашем чемпионате ещё никогда не были. Такого минимального количества времени на подготовку не припомню. Тем не менее в матче ЦСКА и «Зенита» всё будет по-настоящему. Думаю, на поле будет много стараний и эмоций, люди очень соскучились по футболу. Дело за мастерством и качеством игры. Думаю, что результат будет ничейный — 0:0. «Зенит» будет делать всё, чтобы умерить пыл армейцев. Но ЦСКА, думаю, не смогут вскрыть ворота «Зенита», — цитирует Игнатьева Rusfootball.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 20 июня на «ВЭБ Арене» в Москве.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист Вида продолжит карьеру в РПЛ.