Источник: хорватский футболист Вида продолжит карьеру в РПЛ

Хорватский защитник Домагой Вида покинет турецкий «Бешикташ» и продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об этом сообщает в своём Twitter журналист Левент Юмит Эрол. По информации источника, по окончании текущего сезона 31-летний хорватский футболист продолжит карьеру в РПЛ. Название клуба не уточняется.

Вида вместе со сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира 2018 года. После победы над Россией в четвертьфинале турнира (2:2, 3-4 — по пен.) он прокричал на камеру: «Слава Украине!»

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