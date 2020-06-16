Радимов считает, что «Зенит» не отпустит Дзюбу

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе английского «Тоттенхэма» к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Президент «Зенита» Медведев уже заявил, что Дзюба не продаётся. Вот вам и ответ. «Зениту» стартовать в Лиге чемпионов, ну как могут продать одного из лучших футболистов? «Тоттенхэм», конечно, может хотеть чего угодно, но сути это не меняет. Думаю, что «Зенит» откажет», — приводит слова Радимова legalbet.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вновь рассмотрит возможность подписания Дзюбы.