Радимов считает, что «Зенит» не отпустит Дзюбу

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Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе английского «Тоттенхэма» к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.
Радимов считает, что «Зенит» не отпустит Дзюбу
  • РИА Новости

«Президент «Зенита» Медведев уже заявил, что Дзюба не продаётся. Вот вам и ответ. «Зениту» стартовать в Лиге чемпионов, ну как могут продать одного из лучших футболистов? «Тоттенхэм», конечно, может хотеть чего угодно, но сути это не меняет. Думаю, что «Зенит» откажет», — приводит слова Радимова legalbet.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал девять результативных передач. 

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вновь рассмотрит возможность подписания Дзюбы.

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