Суд отложил заседание о пересмотре приговора Кокорину и Мамаеву на 6 июля
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, Кокорин и Мамаев не смогли присутствовать на заседании Мосгорсуда, из-за чего их адвокаты попросили перенести слушание.
По словам представителей защиты, спортсмены не могут присутствовать на заседаниях до 22 июля, так как нарушение режима изоляции может навредить не только им, но и членам их команды.
«Суд удовлетворяет ходатайства и откладывает заседание на 6 июля на 10:00. Дальше будет решаться. Скорее всего, пойдём навстречу. Хотят проверить извещения и возможность участия потерпевших. Почему их нет или почему отказываются от участия», — заявил судья.
В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.
Ранее адвокат Игорь Бушманов выразил мнение, что нельзя сравнивать дела актёра Михаила Ефремова и Кокорина с Мамаевым.