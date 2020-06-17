Суд отложил заседание о пересмотре приговора Кокорину и Мамаеву на 6 июля

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Заседание суда о рассмотрении апелляционных жалоб на приговор футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого отложено до 6 июля.
Суд отложил заседание о пересмотре приговора Кокорину и Мамаеву на 6 июля
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, Кокорин и Мамаев не смогли присутствовать на заседании Мосгорсуда, из-за чего их адвокаты попросили перенести слушание.

По словам представителей защиты, спортсмены не могут присутствовать на заседаниях до 22 июля, так как нарушение режима изоляции может навредить не только им, но и членам их команды.

«Суд удовлетворяет ходатайства и откладывает заседание на 6 июля на 10:00. Дальше будет решаться. Скорее всего, пойдём навстречу. Хотят проверить извещения и возможность участия потерпевших. Почему их нет или почему отказываются от участия», — заявил судья.

В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.

Ранее адвокат Игорь Бушманов выразил мнение, что нельзя сравнивать дела актёра Михаила Ефремова и Кокорина с Мамаевым.

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