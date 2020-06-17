СМИ: Возобновление сезона НБА будет проходить в шесть этапов

Короткая ссылка
Стали известны детали возобновления сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который был прерван из-за коронавируса.
СМИ: Возобновление сезона НБА будет проходить в шесть этапов
  • Reuters

Как сообщает NBC Sports, возобновление сезона будет проходить в шесть этапов.

До 24 июня игроки, которые не желают принимать участия в рестарте чемпионата, должны будут официально огласить своё решение. Отмечается, что к ним не будут применяться санкции, но за пропущенные матчи удержат зарплату.

На первом этапе в период с 12 по 22 июня игроки проводят индивидуальные тренировки, на втором этапе (23—30 июня) индивидуальные занятия продолжатся, а спортсмены обязательно сделают тесты на коронавирус. На третьем этапе (1—7 июля) тренировки пройдут на объектах команд, которые смогут посещать главные тренеры.

Далее (7—21 июля) команды отправятся в Орландо, где, как ожидается, в спортивном комплексе Disney пройдут все оставшиеся игры сезона. По приезде баскетболисты будут помещены на карантин в своих комнатах до тех пор, пока не пройдут два тестирования на коронавирус с интервалом в 24 часа, а сами тесты должны будут показать отрицательный результат. Затем игроки смогут участвовать в групповых тренировках, а тестирование в клубах на COVID-19 будет проводиться ежедневно.

На пятой стадии (22—30 июля) команды, которые размещены в одном отеле, смогут проводить между собой спарринги. На заключительном этапе, который намечен с 30 июля по 13 октября, будут проводиться матчи: сначала за посев, а затем плей-офф. 

Ранее комиссар НБА рассказал о последствиях для игроков, бойкотирующих остаток сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить