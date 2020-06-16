Комиссар НБА рассказал о последствиях для игроков, бойкотирующих остаток сезона

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Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер рассказал о последствиях для игроков, которые откажутся от возобновления сезона.
Комиссар НБА рассказал о последствиях для игроков, бойкотирующих остаток сезона
  • Reuters

«Я могу лишь сказать, что, возможно, это не для всех. Решение требует огромных жертв от игроков и всех, кто будет в этом участвовать, тренеров, судей. Если игрок не приедет, это не будет нарушением его контракта. Мы согласны с этим», — приводит слова Сильвера журналистка ESPN Рэйчел Николс.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в конце июля в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее Энес Кантер рассказал, что игроки НБА не хотят возобновлять сезон, пока не появится вакцина против коронавируса.

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