Кантер рассказал, что игроки НБА не хотят возобновлять сезон, пока не появится вакцина против коронавируса

Турецкий центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал, что некоторые игроки не хотят принимать участие в возобновлении сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) до появления вакцины от коронавируса.

«На днях разговаривал с другом, который также играет в Восточной конференции, и он сказал, что у него есть несколько коллег, которые отказались возвращаться до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса. Мы говорим о команде, которая находится в зоне плей-офф, это не просто игроки, а ключевые фигуры. Это проблема, которую нужно решить», — приводит слова Кантера NBC.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в конце июля в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее в НБА отреагировали на инициативу группы игроков бойкотировать концовку сезона.