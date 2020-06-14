В НБА отреагировали на инициативу группы игроков бойкотировать концовку сезона

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отреагировали на желание группы игроков бойкотировать концовку сезона.

«Мы понимаем проблемы игроков и работаем вместе с профсоюзом игроков НБА над поиском компромиссного решения», — приводит слова представителя лиги Майка Басса журналист Марк Штайн в своём Twitter.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Порядка 80 игроков лиги выступили за отказ от участия в возобновлении сезона, обсудив возможный бойкот в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что в НБА начнут проходить тесты на коронавирус 23 июня.