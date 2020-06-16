Агент экс-футболиста киевского «Динамо» Виды прокомментировал слухи о трансфере игрока в клуб РПЛ

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Футбольный агент Угур Авадан, представляющий интересы центрального защитника «Бешикташа» Домагоя Виды, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в одни из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Агент экс-футболиста киевского «Динамо» Виды прокомментировал слухи о трансфере игрока в клуб РПЛ
  • globallookpress.com

«Вида может перейти в РПЛ? Домагой любит Турцию и «Бешикташ». Он хочет остаться в своей нынешней команде. Его цель — стать чемпионом в Турции», — цитирует агента Sport24.

С 2013 по 2018 год хорват выступал за киевское «Динамо». В нынешнем сезоне он провёл за «Бешикташ» 33 матча во всех турнирах, забив четыре гола. Контракт 31-летнего футболиста со стамбульским клубом рассчитан до июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист Вида продолжит карьеру в РПЛ.

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