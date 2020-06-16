Матыцин обговорил с министром спорта Белоруссии проведение Игр стран СНГ

Министр спорта России Олег Матыцин провёл видеоконференцию с министром спорта и туризма Белоруссии Сергеем Ковальчуком относительно проведения в Казани первых Игр стран СНГ.

«Игры планируется провести в первой декаде сентября этого года. Предположительно, с 4 по 11 сентября. В настоящее время этот вопрос находится на согласовании в администрации президента и правительстве России. Надеюсь, к этому времени все ограничения, связанные с приездом сборных команд в нашу страну, будут сняты. Разумеется, Игры пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, ведь для нас самое главное — это здоровье людей», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Первоначально Игры должны были пройти с 20 по 27 августа в Казани, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса. Ожидается участие 3,5 тыс. спортсменов, которые разыграют 230 комплектов медалей.

Ранее Матыцин рассказал о последствиях режима ограничений для спортсменов.