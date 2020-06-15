Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о последствиях режима ограничений для спортсменов.

«Это внесло существенные коррективы в процесс планирования подготовки спортсменов, но это было необходимо — первое. И второе, самое главное — процесс восстановления, он не критичен. Через максимум полтора месяца спортсмены выйдут на тот уровень спортивной подготовленности, формы, который был до периода пандемии», — заявил он в беседе с НТВ.

Как отметил Матыцин, определённые трудности с реабилитацией могут испытывать виды спорта, связанные с водой в любом её виде, в том числе гребля, синхронное плавание или фигурное катание.

По словам министра, выход спортивной отрасли из режима ограничений будет оперативным, но необходимо учитывать и специфику каждого региона и рекомендации Роспотребнадзора.

В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных COVID-19.