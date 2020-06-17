Воронин: оставьте Кокорина в покое

Андрей Воронин, бывший одноклубник Александра Кокорина по московскому «Динамо», призвал общественность оставить в покое 29-летнего футболиста.

«Многие осуждают Кокорина за эту фразу: «Тюрьма меня ничему не научила». А что он должен был ответить? Что тюрьма его научила? Он понёс наказание. На мой взгляд, слишком суровое. Да, ребята были тогда неправы, но это уже история, прошлое. Зачем каждый раз при любой возможности клевать Кокорина? Почему у нас всё время осуждают человека за каждое слово, пытаются найти какой-то подтекст? У Саши есть семья. Он занимается футболом. Гуляет и фотографируется со своим сыном. Оставьте вы его в покое! Пускай живёт полноценной жизнью. Он понес наказание за ту ситуацию», — цитирует Воронина «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин находился в местах лишения свободы с октября 2018 года по сентябрь 2019 года за участие в нескольких потасовках в центре Москвы.

Ранее Белоус выразил мнение, что Кокорин усилил бы сборную России по футболу.