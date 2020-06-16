ФИБА досрочно завершила сезоны трёх еврокубковых турниров

Руководство Международной федерации баскетбола (ФИБА) приняло решение досрочно завершить сезоны в трёх еврокубковых турнирах.

Об этом сообщает Eurohoops. Досрочно завершился мужской Кубок Европы ФИБА, а также женские Евролига и Еврокубок. Ни в одном из турниров не был назван победитель. В то же время организация намерена доиграть мужскую Лигу чемпионов.

Российские клубы продолжали борьбу в женских турнирах. На стадии четвертьфинала Евролиги за трофей боролись УГМК и «Надежда», а в Еврокубке — курское «Динамо».

Ранее ФИБА назвала сроки проведения квалификации на Игры в Токио.