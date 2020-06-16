ФИБА досрочно завершила сезоны трёх еврокубковых турниров

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Руководство Международной федерации баскетбола (ФИБА) приняло решение досрочно завершить сезоны в трёх еврокубковых турнирах.
ФИБА досрочно завершила сезоны трёх еврокубковых турниров
  • РИА Новости

Об этом сообщает Eurohoops. Досрочно завершился мужской Кубок Европы ФИБА, а также женские Евролига и Еврокубок. Ни в одном из турниров не был назван победитель. В то же время организация намерена доиграть мужскую Лигу чемпионов.

Российские клубы продолжали борьбу в женских турнирах. На стадии четвертьфинала Евролиги за трофей боролись УГМК и «Надежда», а в Еврокубке — курское «Динамо».

Ранее ФИБА назвала сроки проведения квалификации на Игры в Токио.

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