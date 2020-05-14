ФИБА назвала сроки проведения квалификации на Игры в Токио

Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила сроки проведения квалификационных соревнований на летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба ФИБА, квалификационные турниры пройдут с 29 июня по 4 июля 2021 года в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.

Сборная России на групповой стадии отбора поборется с командами Мексики и Германии. По итогам матчей группового этапа лучшие две из трёх команд группы выйдут в плей-офф, в котором и будет разыграна путёвка на Олимпиаду.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее сообщалось, что МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Олимпиады.