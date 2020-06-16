Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе

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Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе
  • РИА Новости

«В группе тяжёлая конкуренция. Каждый хочет внимания от тренера только для себя. Им кажется, что другим достаётся больше этого внимания. И ещё куча советчиков. Это похоже на империю, которая набирает силу, а затем начинаются требования из серии «Я хочу самоопределения», — сказал Авербух в интервью Надежде Стрелец на её YouTube-канале.

До недавнего времени под руководством Тутберидзе тренировалось трио призёров чемпионатов Европы, России и финала Гран-при: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. В мае Трусова перешла в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Роднина отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию.

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