Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе

Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.

«В группе тяжёлая конкуренция. Каждый хочет внимания от тренера только для себя. Им кажется, что другим достаётся больше этого внимания. И ещё куча советчиков. Это похоже на империю, которая набирает силу, а затем начинаются требования из серии «Я хочу самоопределения», — сказал Авербух в интервью Надежде Стрелец на её YouTube-канале.

До недавнего времени под руководством Тутберидзе тренировалось трио призёров чемпионатов Европы, России и финала Гран-при: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. В мае Трусова перешла в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Роднина отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию.