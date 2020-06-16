Гончаренко не верит, что Тутберидзе уделяла мало времени Трусовой

Известный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением об утверждении, что наставница Этери Тутберидзе стала уделять меньше времени бронзовой медалистке чемпионата Европы Александре Трусовой, что привело к её переходу к Евгению Плющенко.

«Это просто отговорка. Саша исполняет сложнейшие четверные прыжки. Спрашивается: неужели она научилась без помощи тренеров?» — цитирует Гончаренко «Экспресс Газета».

По словам наставницы, Трусова два года подряд занимала первое место на чемпионатах мира среди юниоров, устанавливая различные рекорды. И в тот момент у родителей спортсменки не возникало вопросов о том, как много времени Тутберидзе уделяет их дочери.

Ранее Гончаренко назвала деньги главной причиной ухода Трусовой от Тутберидзе.