Гончаренко не верит, что Тутберидзе уделяла мало времени Трусовой
- РИА Новости
«Это просто отговорка. Саша исполняет сложнейшие четверные прыжки. Спрашивается: неужели она научилась без помощи тренеров?» — цитирует Гончаренко «Экспресс Газета».
По словам наставницы, Трусова два года подряд занимала первое место на чемпионатах мира среди юниоров, устанавливая различные рекорды. И в тот момент у родителей спортсменки не возникало вопросов о том, как много времени Тутберидзе уделяет их дочери.
Ранее Гончаренко назвала деньги главной причиной ухода Трусовой от Тутберидзе.