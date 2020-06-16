Гончаренко не верит, что Тутберидзе уделяла мало времени Трусовой

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Известный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением об утверждении, что наставница Этери Тутберидзе стала уделять меньше времени бронзовой медалистке чемпионата Европы Александре Трусовой, что привело к её переходу к Евгению Плющенко.
Гончаренко не верит, что Тутберидзе уделяла мало времени Трусовой
  • РИА Новости

«Это просто отговорка. Саша исполняет сложнейшие четверные прыжки. Спрашивается: неужели она научилась без помощи тренеров?» — цитирует Гончаренко «Экспресс Газета».

По словам наставницы, Трусова два года подряд занимала первое место на чемпионатах мира среди юниоров, устанавливая различные рекорды. И в тот момент у родителей спортсменки не возникало вопросов о том, как много времени Тутберидзе уделяет их дочери.

Ранее Гончаренко назвала деньги главной причиной ухода Трусовой от Тутберидзе.

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