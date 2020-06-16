Тренер Гончаренко считает деньги причиной ухода Трусовой от Тутберидзе

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Известный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение, что причиной ухода бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой от Этери Тутберидзе стали деньги.
Тренер Гончаренко считает деньги причиной ухода Трусовой от Тутберидзе
  • РИА Новости

«Решение, как я полагаю, принимали родители. Сейчас люди зациклены на деньгах. Мама одной фигуристки задаёт тренеру вопрос: «Почему моей дочке я сама покупала костюм, а другой девочке костюм достался бесплатно?» Причём спрашивает при ребёнке, вызывая у дочки чувство обиды», — цитирует Гончаренко «Экспресс-газета».

По словам Гончаренко подобные вопросы необходимо решать тет-а-тет, чтобы не вызывать соответствующую реакцию у молодых спортсменов. 

При этом специалистка выразила мнение, что на данный момент сложно оценить, насколько правильным было решение Трусовой перейти к Евгению Плющенко. По её словам, в академии двукратного олимпийского чемпиона она будет лишена такой конкуренции, как в группе Тутберидзе.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала бредом присвоение двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко статуса тренера сборной России.

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