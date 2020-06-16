Сёмин рассказал подробности о запуске собственной линии одежды

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился подробностями запуска собственной линии одежды.

«В программе будет всё: шарфы и шапки-петушки, которые вы любите, женская спортивная одежда, дорогие спортивные костюмы из перуанской шерсти. Всё будет стильно и качественно», — цитирует Сёмина Eurosport.

По словам бывшего главного тренера «Локомотива», так как это бренд, необходимо сделать акцент на собственных высказываниях и вещах. Как отмечает Сёмин, идея состоит в том, чтобы напомнить болельщикам железнодорожников о счастливом периоде, когда коллектив завоёвывал золотые и серебряные медали чемпионата России, а также брал Кубок и Суперкубок страны.

Сёмин известен по работе с московскими «Локомотивом» и «Динамо», саранской «Мордовией», махачкалинским «Анжи» и киевским «Динамо». Также он возглавлял национальную команду России.

Ранее новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич призвал болельщиков продолжать поддерживать команду, несмотря на уход экс-наставника красно-зелёных Юрия Сёмина.