Логинов вошёл в пул допинг-тестирования IBU на сезон-2020/21
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, IBU включил в допинг-тестирования на следующий сезон 26 спортсменов из России, в числе которых оказались чемпион мира в спринте Александр Логинов, триумфатор первенства планеты Екатерина Юрлова-Перхт, бронзовый призёр Олимпиады Евгений Гараничев и другие.
Также в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов на сезон-2020/21 вошли отстранённая за нарушение правил доступности Маргарита Васильева и Ольга Подчуфарова, изъявлявшая желание выступать за национальную команду Словении.
Ранее сообщалось, что чемпион мира 2017 года Алексей Волков будет отвечать за стрелковую подготовку в женской сборной России по биатлону.