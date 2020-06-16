Логинов вошёл в пул допинг-тестирования IBU на сезон-2020/21

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов наравне с 25 другими российскими спортсменами был включён в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) на сезон-2020/21.

Как сообщает ТАСС, IBU включил в допинг-тестирования на следующий сезон 26 спортсменов из России, в числе которых оказались чемпион мира в спринте Александр Логинов, триумфатор первенства планеты Екатерина Юрлова-Перхт, бронзовый призёр Олимпиады Евгений Гараничев и другие.

Также в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов на сезон-2020/21 вошли отстранённая за нарушение правил доступности Маргарита Васильева и Ольга Подчуфарова, изъявлявшая желание выступать за национальную команду Словении.

Ранее сообщалось, что чемпион мира 2017 года Алексей Волков будет отвечать за стрелковую подготовку в женской сборной России по биатлону.