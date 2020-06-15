Волков будет отвечать за стрельбу в женской сборной России по биатлону
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- РИА Новости
Об этом рассказал старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, слова которого передаёт ТАСС.
«Со мной будут работать Николай Загурский и Алексей Волков, который будет отвечать за стрельбу. Алексей уже приезжал ко мне в Свердловскую область, здесь мы проводили тренировки», — добавил специалист.
32-летний Волков завершил карьеру нынешней весной и решил перейти на тренерскую работу.
Ранее сообщалось, что Сергей Белозёров назначен старшим тренером резервного состава мужской сборной России по биатлону.