Волков будет отвечать за стрельбу в женской сборной России по биатлону

Чемпион мира 2017 года Алексей Волков будет отвечать за стрелковую подготовку в женской сборной России по биатлону.

Об этом рассказал старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, слова которого передаёт ТАСС.

«Со мной будут работать Николай Загурский и Алексей Волков, который будет отвечать за стрельбу. Алексей уже приезжал ко мне в Свердловскую область, здесь мы проводили тренировки», — добавил специалист.

32-летний Волков завершил карьеру нынешней весной и решил перейти на тренерскую работу.

Ранее сообщалось, что Сергей Белозёров назначен старшим тренером резервного состава мужской сборной России по биатлону.