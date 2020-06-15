Волков будет отвечать за стрельбу в женской сборной России по биатлону

Короткая ссылка
Чемпион мира 2017 года Алексей Волков будет отвечать за стрелковую подготовку в женской сборной России по биатлону.
Волков будет отвечать за стрельбу в женской сборной России по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом рассказал старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, слова которого передаёт ТАСС.

«Со мной будут работать Николай Загурский и Алексей Волков, который будет отвечать за стрельбу. Алексей уже приезжал ко мне в Свердловскую область, здесь мы проводили тренировки», — добавил специалист.

32-летний Волков завершил карьеру нынешней весной и решил перейти на тренерскую работу.

Ранее сообщалось, что Сергей Белозёров назначен старшим тренером резервного состава мужской сборной России по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить