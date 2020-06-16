Тедеско не насторожило разгромное поражение «Спартака» от «Динамо»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды от столичного «Динамо» в контрольном матче.
Тедеско не насторожило разгромное поражение «Спартака» от «Динамо»
  • РИА Новости

«Сейчас очень много вопросов по поводу физподготовки, того, в какой форме находятся игроки. Понимаете, после такого перерыва понять, кто в каком состоянии, — это как кости бросать. Так что матч был проверкой, своеобразным тестом. Мы задействовали много молодых футболистов, пробовали игроков на новых позициях, и увиденное хотели бы оставить при себе. Только в перерыве провели четыре замены. Разыграли несколько сценариев», — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что проигрыш со счётом 1:4 его не насторожил.

Специалист также пояснил, почему товарищеские матчи проходили в закрытом режиме.

«Достаточно много спаррингов проходит в закрытом режиме, мы в этом смысле ничего нового не придумали. А учитывая то, что это была наша последняя встреча перед возобновлением чемпионата, закрытый формат стал вполне уместным», — добавил Тедеско.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня. Первый матч «Спартака» запланирован на 20 июня.

Ранее Тедеско высказался о возможном уходе из команды защитника Самуэля Жиго.

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