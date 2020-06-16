Тренер «Вашингтона» рассказал о психологическом состоянии Овечкина
- Reuters
Об этом Рирден рассказал пресс-службе НХЛ.
По словам наставника, российский форвард настроен решительно и будет полностью готов к полноценному возобновлению тренировочного процесса, когда руководство НХЛ официально разрешит клубам возобновить занятия.
«Судя по голосу, у него хорошее настроение. Он рад, что может работать, ему нравятся перспективы команды... Он в отличном психологическом и физическом состоянии», — заявил Рирден.
В нынешнем регулярном сезоне Овечкин провёл 68 матчей. В его активе — 48 голов и 19 результативных передач. Это позволило ему занять 18-е место в гонке бомбардиров, а также стать лучшим снайпером лиги наравне с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. Таким образом, Александр в девятый раз завоевал «Морис Ришар Трофи».
Ранее Овечкин рассказал, когда намерен приступить к тренировкам на базе «Вашингтона».