Тренер «Вашингтона» рассказал о психологическом состоянии Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден сообщил, в каком психологическом и физическом состоянии находится лидер коллектива Александр Овечкин.

Об этом Рирден рассказал пресс-службе НХЛ.

По словам наставника, российский форвард настроен решительно и будет полностью готов к полноценному возобновлению тренировочного процесса, когда руководство НХЛ официально разрешит клубам возобновить занятия.

«Судя по голосу, у него хорошее настроение. Он рад, что может работать, ему нравятся перспективы команды... Он в отличном психологическом и физическом состоянии», — заявил Рирден.

В нынешнем регулярном сезоне Овечкин провёл 68 матчей. В его активе — 48 голов и 19 результативных передач. Это позволило ему занять 18-е место в гонке бомбардиров, а также стать лучшим снайпером лиги наравне с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. Таким образом, Александр в девятый раз завоевал «Морис Ришар Трофи».

Ранее Овечкин рассказал, когда намерен приступить к тренировкам на базе «Вашингтона».