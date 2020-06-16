Тренер «Вашингтона» рассказал о психологическом состоянии Овечкина

Короткая ссылка
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден сообщил, в каком психологическом и физическом состоянии находится лидер коллектива Александр Овечкин.
Тренер «Вашингтона» рассказал о психологическом состоянии Овечкина
  • Reuters

Об этом Рирден рассказал пресс-службе НХЛ.

По словам наставника, российский форвард настроен решительно и будет полностью готов к полноценному возобновлению тренировочного процесса, когда руководство НХЛ официально разрешит клубам возобновить занятия.

«Судя по голосу, у него хорошее настроение. Он рад, что может работать, ему нравятся перспективы команды... Он в отличном психологическом и физическом состоянии», — заявил Рирден.

В нынешнем регулярном сезоне Овечкин провёл 68 матчей. В его активе — 48 голов и 19 результативных передач. Это позволило ему занять 18-е место в гонке бомбардиров, а также стать лучшим снайпером лиги наравне с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. Таким образом, Александр в девятый раз завоевал «Морис Ришар Трофи».

Ранее Овечкин рассказал, когда намерен приступить к тренировкам на базе «Вашингтона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить