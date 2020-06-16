Овечкин намерен приступить к тренировкам на базе «Вашингтона» с 24 июня

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда возобновит тренировки с командой.

«Пока нет точной информации, но вроде сказали, 10 июля открывается тренировочный лагерь. Мы возвращаемся в Вашингтон 24 июня и приступаем к тренировкам. Нам сказали, что тренировка будет проходить по несколько групп. Непонятная ситуация. Ты должен будешь прийти на стадион, сдать тест на коронавирус, ждать 30—40 минут, и только после этого ты сможешь войти в раздевалку. В раздевалке должен ходить в маске и перчатках. Пока не будет такого, когда приходишь в раздевалку и делаешь то, что хочешь», — сказал Овечкин в совместном эфире с телеведущей Ю́лией Бордовских в Instagram.

Тренировочная база «Вашингтона» открыта с 11 июня, а с 10 июля будут открыты тренировочные лагеря. Овечкин на данный момент тренируется во Флориде.

Ранее Овечкин поделился мыслями о проведении матчей НХЛ при пустых трибунах.