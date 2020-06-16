Дело о нападении на бывшего хоккеиста «Амура» Кондратьева передано в суд

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Дело о причинении тяжкого вреда здоровью бывшего защитника хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максима Кондратьева будет рассмотрено в Центральном районном суде Хабаровска.
Дело о нападении на бывшего хоккеиста «Амура» Кондратьева передано в суд
  • © Официальный сайт ХК «Амур»

«Завершено предварительное расследование, дело передано в суд. Процесс пройдёт в Центральном районном суде Хабаровска. На данный момент заседание ещё не назначено... Дело было переквалифицировано на ст. 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — цитирует РИА Новости адвоката спортсмена Сергея Цову. 

По словам адвоката, если по делу не назначат дополнительных экспертов, то дело Кондратьева будет рассмотрено до осени. При этом Цова прокомментировал тот факт, что дело было переквалифицировано на ст. 118 УК, хотя изначально проходило по ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).  

Отмечается, что дело возбуждено в отношении Алексея Маркова, который в 2008 году уже был условно осуждён по аналогичному эпизоду, но впоследствии вердикт был отменён.

Инцидент с участием Кондратьева произошёл 1 декабря 2019 года у парковки одного из кафе в Хабаровске. Защищая свою жену, хоккеист получил удар в область в головы, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Кондратьев известен по выступлениям за российские «Ладу», СКА, ЦСКА, «Локомотив», «Салават Юлаев», «Трактор», «Торпедо» и «Амур», а также североамериканские «Торонто Мейпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что капитан хабаровского клуба КХЛ «Амур» Максим Кондратьев, который подвергся нападению, выбыл до конца сезона.

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