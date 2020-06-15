СМИ назвали РПЛ худшим европейским чемпионатом по доходам от матчей
- РИА Новости
Об этом сообщает РБК со ссылкой на на отчёт консалтинговой компании Delloite, РПЛ проигрывает по пунктам матчдэй и трансляций всем представленным европейским лигам в процентном соотношении от общего дохода.
При этом РПЛ осталась на шестом месте по совокупной прибыли (€752 млн).
В исследовании были отражены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Австрии, Турции, Голландии, Португалии, Бельгии, Австрии, Шотландии, Дании, Норвегии, Швеции и Польши.
Ранее сообщалось, что РФС отстранил двух сотрудников из-за путаницы с матчем «Зенит» — «Спартак».