СМИ назвали РПЛ худшим европейским чемпионатом по доходам от матчей

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Доходы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошлого сезона снизились на 8% (€61 млн) по сравнению с предыдущим отчётным периодом.
СМИ назвали РПЛ худшим европейским чемпионатом по доходам от матчей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на на отчёт консалтинговой компании Delloite, РПЛ проигрывает по пунктам матчдэй и трансляций всем представленным европейским лигам в процентном соотношении от общего дохода.

При этом РПЛ осталась на шестом месте по совокупной прибыли (€752 млн).

В исследовании были отражены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Австрии, Турции, Голландии, Португалии, Бельгии, Австрии, Шотландии, Дании, Норвегии, Швеции и Польши.

Ранее сообщалось, что РФС отстранил двух сотрудников из-за путаницы с матчем «Зенит» — «Спартак».

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