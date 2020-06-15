СМИ: ПСЖ намерен купить у «Баварии» футболиста сборной Франции Эрнандеса

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Футбольный клуб ПСЖ намерен приобрести защитника немецкой «Баварии» Лукаса Эрнандеса.
СМИ: ПСЖ намерен купить у «Баварии» футболиста сборной Франции Эрнандеса
  • Reuters

Как сообщает Cadena Ser, парижане ищут замену на позицию Тьяго Силвы, а Эрнандес как раз может сыграть как в центре, так и на фланге обороны. 

При этом ПСЖ уже начал переговоры с представителями 24-летнего игрока. Кроме того, в ПСЖ может перейти и его младший брат Тео Эрнандес, который сейчас выступает за «Милан».

Лукас Эрнандес является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.

Ранее сообщалось, что футболист ПСЖ Тьяго Силва может продолжить карьеру в АПЛ.

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