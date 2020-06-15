Экс-футболист сборной России Радченко считает, что у Смолова мало шансов остаться в «Сельте»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко высказался по поводу будущего отечественного форварда Фёдора Смолова в испанской «Сельте».

«Трудно сказать, сумеет ли Смолов остаться в Испании. Осталось мало туров, вмешалась пандемия. Многое будет зависеть от того, на каком месте «Сельта» закончит чемпионат. Мне кажется, что шансов остаться у Фёдора мало, ведь за его трансфер еще нужно заплатить «Локомотиву» достаточно большую сумму», — цитирует Радченко РИА Новости.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в семи матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки.

Ранее агент Дмитрий Селюк выразил уверенность, что «Сельта» не выкупит Смолова.