Экс-футболист сборной России Радченко считает, что у Смолова мало шансов остаться в «Сельте»

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко высказался по поводу будущего отечественного форварда Фёдора Смолова в испанской «Сельте».
Экс-футболист сборной России Радченко считает, что у Смолова мало шансов остаться в «Сельте»
  • © MIGUEL RIOPA
  • AFP

«Трудно сказать, сумеет ли Смолов остаться в Испании. Осталось мало туров, вмешалась пандемия. Многое будет зависеть от того, на каком месте «Сельта» закончит чемпионат. Мне кажется, что шансов остаться у Фёдора мало, ведь за его трансфер еще нужно заплатить «Локомотиву» достаточно большую сумму», — цитирует Радченко РИА Новости.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в семи матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. 

Ранее агент Дмитрий Селюк выразил уверенность, что «Сельта» не выкупит Смолова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить