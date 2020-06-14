Агент Селюк выразил уверенность, что «Сельта» не выкупит Смолова

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к спортивному журналисту Василию Уткину по поводу перспектив российского форварда Фёдора Смолова в испанской «Сельте».
Агент Селюк выразил уверенность, что «Сельта» не выкупит Смолова
  • © REUTERS/Sergio Perez

«Василий, сегодня вашего любимца Федьку поставили только на 10 минут. После выхода этого счастливчика «Сельта» пропустила и проиграла. Уверен, Федьку выкупать не будут. Пойдёт в «Уфу» — и то Евсеев вряд ли возьмёт», — написал Селюк в Twitter после матча «Сельты» с «Вильярреалом» в 28-м туре испанской Примеры.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в семи матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. 

Ранее сообщалось, что «Сельта» со Смоловым проиграла в первом матче после возобновления сезона в Испании.

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