Морозов: КХЛ уведомила клубы, что сезон начнётся 2 сентября

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о работе по составлению календаря на сезон-2019/20.
Морозов: КХЛ уведомила клубы, что сезон начнётся 2 сентября
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Эта работа ведётся уже с апреля. Традиционно при разработке календаря должно быть учтено множество факторов. Увы, на сегодняшний день существуют объективные условия, которые не зависят от КХЛ и без решения которых нам не удаётся двигаться дальше. На сегодняшний день существует много вариантов проведения чемпионата и составления календаря под те или иные условия с различными вводными. Существуют разработки на разное число участников и на разное количество матчей в регулярном чемпионате», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Как он отметил, лига уже уведомила клуб, что новый сезон начнётся 2 сентября.

«Надеемся, что к этому сроку в мире пандемия окончательно уляжется. Для КХЛ 2 сентября — это приоритетная дата, так как по сложившейся традиции сезон у нас начинается в первых числах осени. Если брать за основу дату начала сезона 2 сентября, то мы получаем крайний срок для календаря — 19 июля. Но мы хотим опубликовать расписание матчей раньше. Это нужно для того, чтобы клубы совместно со своими партнёрами начали работать с расписанием матчей как можно раньше, чтобы максимально продумать свою логистику и создать комфортные условия для зрителей», — добавил президент КХЛ.

Сезон-2019/20 КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса, чемпион не был определён. Командам, вышедшим во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, было присвоено технически единое 1—8-е место.

Ранее сообщалось, что все клубы КХЛ подали заявки на участие в сезоне-2020/21.

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