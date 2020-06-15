Все клубы КХЛ подали заявки на участие в сезоне-2020/21

Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в сезоне-2020/21.

«Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, лига изучила и представит своё заключение совету директоров КХЛ. Именно там и будет утверждён окончательный состав участников», — приводит пресс-служба КХЛ слова президента лиги Алексея Морозова.

В прошлом сезоне в КХЛ выступали 24 клуба, однако по решению правительства Приморья владивостокский «Адмирал» не примет участия в сезоне-2020/21.

Ранее стало известно, что ФХР определит чемпиона России по хоккею сезона-2019/20.