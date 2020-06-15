Дизайн новой формы «Марселя» вдохновлён архитектурным наследием города

Французский футбольный клуб «Марсель» представил домашний и выездной комплекты формы на сезон-2020/21.

В основе дизайна домашнего и выездного комплектов формы команды, техническим спонсором которой является немецкий бренд Puma, лежит архитектурное наследие Марселя. Домашняя форма выполнена в традиционных цветах клуба — белом и лазурно-синем, а выездная — в тёмно-синих тонах.

По итогам прошедшего сезона, досрочно завершённого из-за пандемии коронавируса, «Марсель» занял второе место. За свою историю «Марсель» девять раз становился чемпионом Франции, десять раз — обладателем Кубка страны, трижды — Кубка французской лиги, и дважды — Суперкубка страны. В активе «Марселя» также победа в Лиге чемпионов и Кубке Интертото.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель продолжит тренировать «Пари Сен-Жермен».