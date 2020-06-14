Тухель продолжит тренировать «Пари Сен-Жермен»

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Немецкий специалист Томас Тухель продолжит работать главным тренером французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».
Тухель продолжит тренировать «Пари Сен-Жермен»
  • Reuters

Об этом сообщил спортивный директор ПСЖ Леонардо, слова которого передаёт Paris Team.

«У него остался год контракта, и он будет работать с командой в следующем сезоне. Работа сделана хорошо, результаты положительные. Будем ли продлевать контракт? У нас есть время подумать об этом», — заявил функционер, отметив, что не вёл переговоров с потенциальными кандидатами на место немецкого специалиста.

Тухель возглавляет ПСЖ с 2018 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом французской Лиги 1 и Суперкубка Франции.

Ранее ПСЖ объявил об уходе Кавани и Тьяго Силвы.

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