ПСЖ объявил об уходе Кавани и Тьяго Силвы

Спортивный директор французского футбольного клуба ПСЖ Леонардо подтвердил, что нападающий Эдисон Кавани и защитник Тьяго Силва покинут команду.

«Очень трудное решение. Эти игроки писали историю клуба. Но да, наше сотрудничество подходит к концу», — цитирует Леонардо Le Journal du Dimanche.

По его мнению, в нынешней ситуации решение не продлевать контракт с этими игроками является логичным с экономической точки зрения. При этом он отметил, что в случае возобновления матчей Лиги чемпионов клуб хочет сохранить футболистов до конца августа.

«Но как это можно сделать пока не совсем ясно», — добавил Леонардо.

В этом сезоне Кавани сыграл 22 матча, забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Силва провёл 30 игр, отметившись одним голом и результативным пасом.

Силва выступал за ПСЖ с 2012 года, а Кавани — с 2013-го.

Ранее сообщалось, что Неймар вернётся в расположение ПСЖ 13 июня.