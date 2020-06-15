«Краснодар» продлил контракты с футболистами Бергом и Крицюком

Футбольный клуб «Краснодар» подписал новые контракты со шведским форвардом Маркусом Бергом и российским голкипером Станиславом Крицюком.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 33-летним шведом рассчитано до 2021 года, с 29-летним Крицюком — до 31 июля текущего года.

Берг играет за «Краснодар» с 2019 года. В его активе шесть голов и одна голевая передача в 36 матчах за клуб. Крицюк является игроком «Краснодара» с 2016 года. На его счету 72 матча, 33 из которых он отыграл на ноль, в общей сложности пропустив 63 мяча.

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