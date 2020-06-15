Агент рассказал, когда Мозгов сможет вернуться на площадку после операции

Агент центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова Станислав Рыжов рассказал, когда баскетболист сможет вернуться на паркет после операции.

«Сроки восстановления бывают разные, поэтому детали медицинского характера не хотелось бы распространять. Ориентировочно, после таких процедур — от четырёх до шести месяцев. Это я имею в виду полное возвращение на площадку», — приводит слова Рыжова РИА Новости.

33-летний баскетболист присоединился к «Химкам» в летнее межсезонье, но из-за травмы не сыграл ни одного матча. В последний раз чемпион НБА-2016 выходил на паркет в официальной встрече в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Мозгов перенёс операцию на колене.