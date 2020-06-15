Агент рассказал, когда Мозгов сможет вернуться на площадку после операции

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Агент центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова Станислав Рыжов рассказал, когда баскетболист сможет вернуться на паркет после операции.
Агент рассказал, когда Мозгов сможет вернуться на площадку после операции
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Сроки восстановления бывают разные, поэтому детали медицинского характера не хотелось бы распространять. Ориентировочно, после таких процедур — от четырёх до шести месяцев. Это я имею в виду полное возвращение на площадку», — приводит слова Рыжова РИА Новости.

33-летний баскетболист присоединился к «Химкам» в летнее межсезонье, но из-за травмы не сыграл ни одного матча. В последний раз чемпион НБА-2016 выходил на паркет в официальной встрече в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Мозгов перенёс операцию на колене.

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